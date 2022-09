Rīgā no oktobra siltumenerģijas tarifs pieaugs divas reizes

Tostarp siltumenerģijas ražošanas tarifs pieaugs 2,2 reizes - no 63,86 eiro par MWh līdz 139,13 eiro par MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs pieaugs par 51% - no 19,31 eiro par MWh līdz 29,18 eiro par MWh, bet siltumenerģijas tirdzniecības tarifs saglabāsies nemainīgs - 1,48 eiro par MWh.

No visa Rīgai nepieciešamā siltuma "Rīgas siltums" saražo 30% siltumenerģijas, bet 70% tiek iepirkts no neatkarīgajiem ražotājiem. Nozīmīgākais ražotājs ir AS "Latvenergo", kas šobrīd ir apstiprinājis TEC-1 un TEC-2 siltuma ražošanas tarifus un plānots būt vidēji robežās no 185 līdz 190 eiro par MWh.