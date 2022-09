"Putina pavārs" Prigožins atzīst, ka ir privātā militārā uzņēmuma "Vagner" dibinātājs

"Es aizlidoju uz kādu no treniņu laukumiem un pats to izdarīju. Es pats iztīrīju vecos ieročus, pats sakārtoju bruņu vestes un atradu speciālistus, kas man ar to varēja palīdzēt. No šī brīža 2014. gada 1. maijā dzima patriotu grupa, kas vēlāk ieguva nosaukumu "Vagner". Viņu drosme un varonība ļāva atbrīvot Luhanskas lidostu un daudzas citas teritorijas, kā arī radikāli mainīja Luhanskas Tautas Republikas un Doneckas Tautas Republikas likteni," apgalvoja Prigožins.