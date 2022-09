Rīgā uzstāsies superzvaigzne Robijs Viljamss

Jaunajā koncertturnejā "XXV" varēs dzirdēt 25 gadu laikā tapušos labākos hitus jaunā skanējumā, kas ierakstīti kopā ar Metropole Orkest, sākot no publikā iemīļotajām dziesmām Angels, Let Me Entertain You līdz She's the One un daudzām citām. Jaunākais albums XXV ir oficiāli pārspējis visus Official Chart ierakstus un šobrīd ierindojas 1. vietā, kas ir Robija Viljamsa 14. nr 1. solo albums, kļūstot par mākslinieku ar visvairāk izdoto nr. 1 albumu skaitu Lielbritānijā, apsteidzot leģendārā Elvisa Preslija rekordu. Robijs Viljamss ir viens no komerciāli veiksmīgākajiem solo māksliniekiem Lielbritānijas vēsturē.