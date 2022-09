"Var teikt, attīstos no jauna." Ulmanis atminas piedzīvoto autoavāriju un stāsta, kā šobrīd klājas

Eksprezidents atklāj, ka joprojām grūtības sagādā runāšana, bet, kad viņš ir labā formā, var arī to: "Nogurums dara savu, bet nogurums jau tāpēc ir domāts, tāpat kā kalni, kuri jāpārvar. Arī kreisā roka vairs nav tik nejutīga. Reizēm tā ir kustīgāka, reizēm ne, bet viss jau pamazām aiziet pagātnē un uz nākotni skatos optimistiski. Tagad ir jādomā par to, ko darīšu rīt, parīt, nevis par to, kas bijis, it sevišķi, ja tas bijis tumšām krāsām klāts. Lēnām ir jāaizmirst tie drūmi notikumi."