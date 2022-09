Ģimenes ārsti atbalsta mediķu arodbiedrības streika prasības

"No Veselības ministrijas puses nav darīts pietiekami, jo mēs neesam ar mieru par pakāpenisku algu palielināšanu piecu gadu laikā, 2027.gadā sasniedzot 6% no IKP veselības aprūpē. Tas nozīmē, ka arī nākamgad nevarēsim dabūt atbilstošu algu paaugstinājumu, kas paredzēts. Nevaru salīdzināt nevienu Eiropas vai Baltijas valsti, kurā būtu tik zems mediķu atalgojums," sacīja Kozlovska.

VM uzsver, ka pēdējos gados valsts budžeta finansējuma apmērs veselības jomas pasākumu finansēšanai ir būtiski pieaudzis, 2022.gadā sasniedzot 1,54 miljardus eiro. Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai kopumā no 2017. līdz 2022.gadam ir novirzīti 467,21 miljoni eiro.

Lai uzlabotu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, viens no būtiskākajiem izaicinājumiem ir nodrošināt kvalificētu ārstniecības personu esamību valsts finansēto pakalpojumu sniegšanai, atzīst VM. Tās ieskatā, motivējot darbam valsts sektorā, turpinās ārstniecības personu darba samaksas palielināšana, kam veselības nozares budžetā 2022.gadā piešķirti papildu 35 miljoni eiro.

No 2022.gada 1.janvāra vidējā darba samaksa tarifā ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem palielināta no 1862 eiro līdz 1963 eiro, savukārt ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu alga - no 1117 eiro līdz 1183 eiro.