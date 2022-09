Saeimas vēlētāji pirmajā balss nodošanas dienā bijuši aktīvi

Līdz ar to šajās parlamenta vēlēšanās pirmajā dienā, kad iespējams balsi nodot glabāšanā, aktivitāte ir bijusi augstāka nekā 12.un 13.Saeimas vēlēšanās.

12.Saeimas vēlēšanās pirmajā dienā savu balsi glabāšanā nodeva 6730 pilsoņi jeb 0,43% no balsstiesīgajiem, bet 13.Saeimas vēlēšanās šādu iespēju izmantoja 7868 cilvēki jeb 0,51% no toreizējā vēlētāju kopskaita.

Kā ziņots, pirmdien 66 vēlēšanu iecirkņos sākās iepriekšējā balsošana 14.Saeimas vēlēšanās un bija iespējams nodot balsi glabāšanā vēl pirms oficiālās balsošanas dienas, kas būs sestdien, 1.oktobrī. Pirmajā dienā balsi nodot glabāšanā varēja no plkst.17 līdz 20.

Otrdien un trešdien iepriekšējā balsošana nenotiks. Ceturtdien, 29.septembrī, iepriekšējā balsošana būs pieejama no plkst.9 līdz 12, piektdien, 30.septembrī, no plkst.10 līdz 16, savukārt sestdien, 1.oktobrī, Saeimas vēlēšanas notiks no plkst.7 līdz 20.