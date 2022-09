Vēlētāji Kubā nobalso par viendzimuma laulību legalizēšanu

Jaunais ģimenes likums, kas aizstās 1975. gada likumu, atļaus bērnu laišanu pasaulē ar surogātmātes starpniecību, ja par to netiek maksāts, legalizēs viendzimuma laulības un atļaus viendzimuma pāriem adoptēt bērnus.

Saskaņā ar Nacionālās vēlēšanu padomes datiem referendumā piedalījās 74% no 8,4 miljoniem Kubas balsstiesīgajiem vēlētājiem. No derīgajām balsīm, kas līdz šim saskaitītas, 3,9 miljoni atdotas jaunā likuma atbalstam, bet 1,95 miljoni vēlētāju balsojuši pret to.