ASV gatavo militāro palīdzību Ukrainai 1,1 miljarda dolāru vērtībā

Gaidāms, ka tiks izmantoti līdzekļi no ASV Kongresa apstiprinātās Ukrainas Drošības palīdzības iniciatīvas, kas ļaus ASV prezidenta Džo Baidena administrācijai iegādāties ieročus no ražotājiem, nevis ņemt tos no esošajiem ASV ieroču krājumiem.