Vietām cena pieaugs par 143%. No 1. oktobra pašvaldībās strauji palielinās pakalpojumu tarifi

"Valmieras ūdens" siltumenerģiju iepērk no trim komersantiem. Diviem no tiem - AS "Valmieras piens" un AS "Valmieras enerģija" - ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK).regulēts tarifs, savukārt no SIA "ITA Ltd" siltumenerģija tiek iepirkta par vienošanās cenu.