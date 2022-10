Plaisas māju sienās un stipri grūdieni. Zemestrīce, kura bija jūtama arī Latvijā

Arī Rīgā un Rīgas rajonā 2010. gada 22. novembrī iedzīvotāji sajuta satricinājumu. Pēc anketu saņemšanas no aculieciniekiem un datu analīzes tika konstatēts, ka tektonisks grūdiens saistīts ar lūzuma zonu starp Olaines-Inčukalna un Berģu tektoniskajiem lūzumiem. Ņemot vērā, ka Slīteres seismoloģisko novērojumu stacija atradās 140 km no seismiskā notikuma epicentra, šo grūdienu atšķirt no seismiskā trokšņa un identificēt tektonisku zemestrīci nebija iespējams.

Kā iepriekš vēstīja Latvijas Radio, iedzīvotāji pēc tam dalījās ar saviem pārdzīvojumiem: "grīda tā sašūpojās un galds arī", "neomulīgi, nekad neko līdzīgu nebiju jutusi", "runāju pa telefonu, kad pēkšņi apkārt viss sāka drebēt".

Rīcība zemestrīces gadījumā

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, ņemot vērā ārvalstu pieredzi, ir sagatavojis informāciju par rīcību iespējamas zemestrīces gadījumā. Zemestrīce ilgst īsu brīdi, tāpēc ir svarīgi jau iepriekš iepazīties ar rekomendācijām, ko darīt zemestrīces gadījumā. Taču iedzīvotājiem vajadzētu ņemt vērā, ka gadījumā, ja pastāvēs iespējami zemestrīces draudi, par to brīdinās oficiāli valsts dienesti, nevajadzētu satraukties, uzticoties pareģu minējumiem.

Pirms zemestrīces

Lai sagatavotos iespējamai zemestrīcei, jāpārrunā ar ģimenes locekļiem, ko darīt zemestrīces gadījumā, tostarp veicamās darbības, drošās vietas mājoklī, piemēram, zem stabila galda, durvju ailēs, kā arī vietas, no kurām ir jāizvairās, piemēram, netālu no logiem, spoguļiem.

Tāpat jāsagatavo pirmās nepieciešamības preces - baterijas, radio, kas var darboties ar baterijām, segas, pirmās palīdzības komplekts, jānodrošinās ar dzeramā ūdens krājumiem, pārtikas precēm un medikamentiem apmēram divām nedēļām, instrumentiem, kas nepieciešami, lai atslēgtu gāzi, ūdeni un elektrību.

Arī mājoklis laicīgi jāsagatavo iespējamai zemestrīcei – smagāki priekšmeti jānovieto uz zemākiem plauktiem, bet plīstoši objekti jānovieto skapī ar aiztaisāmām durvīm. Pie sienas, kur bieži uzturas vai guļ cilvēki, nedrīkst karināt smagus spoguļus un gleznas. Jānostiprina smagi priekšmeti, piemēram, ūdens sildītājs, ledusskapis, grāmatplaukts.

Viegli uzliesmojoši priekšmeti jānovieto tālāk no potenciālās uzliesmošanas vietas, piemēram, ūdenssildītāja, krāsns. VUGD iesaka apzināt ūdens, gāzes un elektrības atslēgšanas vietas, iemācīties, kā tās atslēgt un kur stāv atslēgšanai nepieciešamie instrumenti.

Rīcība zemestrīces laikā

Ja atrodaties iekštelpās, tad palieciet tur. Ātri pārvietojieties uz drošāku vietu istabā, piemēram, zem masīva galda, pie iekšējās sienas vai durvju ailē. Šādas pārvietošanās mērķis ir pasargāt sevi no krītošiem priekšmetiem. Izvairieties atrasties stūros, pie logiem, lieliem spoguļiem, priekšmetiem, kas karājas, smagām mēbelēm, kamīniem un krāsnīm.

Ja gatavojat ēst, tad izslēdziet plīti un paslēpieties. Ja atrodaties ārpusē, skrieniet uz atklātu teritoriju, kur krītoši objekti nevarētu jums trāpīt. Dodieties prom no ēkām, elektrības līnijām un kokiem.

Nekādā gadījumā nedrīkst mēģināt izkļūt no ēkas zemestrīces laikā, jo krītošās ēkas daļas kāpņu telpā vai brūkošās trepes var savainot vai nogalināt. Tikai pašā zemestrīces sākumā tiem, kuri atrodas tuvu ārējām izejas durvīm, vajadzētu pēc iespējas ātrāk tikt ārā no ēkas un patverties pēc iespējas lielākā klajumā. Ja atrodaties vietā, kur ir daudz cilvēku, izvairieties no panikas un nesteidzieties uz izeju. Notupstieties un apsedziet galvu un kaklu ar rokām.

Ja braucat automašīnā, lēnām samaziniet braukšanas ātrumu un apstājieties. Izvairieties no apstāšanās uz un zem tiltiem un ceļu pārvadiem, zem elektrības līnijām, kokiem un lielām izkārtnēm.

Pēc zemestrīces