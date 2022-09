Porziņģis: Man patīk, ka mani apšauba

"Man tas [apskatnieku neticība] patīk. Ja no tevis sagaida daudz un tu šo līmeni sasniedz, tad visi saka: "Okei, bet tev tas bija jāizdara." Bet apkārtējie, ne mēs paši, no mums nesagaida daudz. Mēs esam labā pozīcijā, lai parādītu labāku sniegumu nekā citi no mums sagaida, pierādot, ka mums, nevis viņiem, ir taisnība. Man patīk, ka mani apšauba," sacīja Porziņģis.