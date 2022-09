Saeimas komisija atbalsta minimālās algas celšanu līdz 620 eiro nākamgad

Labklājības ministra Gata Eglīša (K) vērtējumā minimālā alga būtu jāceļ jau no 2023. gada 1. janvāra, jo šogad Latvijā atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas tā netika celta, līdz ar to valsts atpaliek ne tikai no citām Baltijas valstīm, bet arī Eiropas Savienības. Tas nepieciešams, lai neveidotos vēl lielāki nabadzības riski.