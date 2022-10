Gvineta Paltrova, atzīmējot 50. dzimšanas dienu, atklāj savus skaistuma noslēpumus

Paltrova laikrakstam The New York Times atklāja knifus, kas viņai palīdz uzturēt jauneklīgumu. Vienu no piemēriem viņa minēja sauļošanās līdzekli, kas nesatur ķīmiskas vielas. Intervijā viņa stāstīja, ka uz ķīmiskām vielām balstīti saules aizsarglīdzekļi ir sliktāki nekā uz minerālvielu bāzes - piemēram, cinka. Business Insider ziņoja, ka turpmākajos pētījumos atklāts, ka sauļošanās līdzekļu sastāvdaļas nav kaitīgas cilvēkiem, taču nepasargāšana no saules ir kaitīga.