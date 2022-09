Krievijā gaidāma ilga tehnoloģiju attīstības lejupslīde. Gaisa kuģus plāno ražot no vietējām detaļām

Pašpietiekamības stratēģija aviācijas nozarē ir atkāpšanās no situācijas pirms Ukrainas kara sākuma, kad no Rietumu gigantiem "Boeing" un "Airbus" iegādātās lidmašīnas nodrošināja 95% Krievijas pasažieru pārvadājumu, norāda "Reuters".

Tomēr, ņemot vērā pret valsti vērstās sankcijas, imports Krievijā, jo īpaši lidmašīnu imports, ir mazinājies, radot milzīgu problēmu valstij, kas ir atkarīga no tehnoloģiju importa.

"Rostec" - konglomerāts, kas nodarbojas ar inženierzinātnēm un aizsardzību - paziņoja, ka tā mērķis ir aizstāt importētās detaļas ar vietējām. "No šī gada mēs nepaļaujamies uz starptautisko sadarbību ar Rietumvalstīm," "Rostec" sacīja aģentūrai "Reuters".

"Ārvalstu lidmašīnas tiks izņemtas no flotes," "Rostec" sacīja "Reuters". "Mēs uzskatām, ka šis process ir neatgriezenisks un "Boeing" un "Airbus" lidmašīnas nekad netiks piegādātas Krievijai."

"Pasaule virzīsies uz priekšu, bet Krievija izmantos tikai dažas otrās šķiras tehnoloģijas un tērēs milzīgus resursus, lai atjaunotu to, kas pasaulē jau ir, bet ko nevar importēt," sacīja Vjugins.

Krievija ir mēģinājusi pretoties sankcijām, aizstājot Rietumu importu ar importu no valstīm, uz kurām sankcijas neattiecas, vai meklējot vietējās iespējas. Taču panākumi ir bijuši ierobežoti, marta beigās rakstīja Briseles analītiķi no Briseles analītiskā centra "Bruegel".

"Augsto tehnoloģiju produkti tiek izstrādāti, izmantojot izejmateriālus no daudzām valstīm, bet tikai daži no tiem var darboties bez izejmateriāliem no Eiropas Savienības vai ASV," rakstīja analītiķi. "Rezultātā vienas valsts ekonomika nevar konkurēt ar globālā tīkla iespējām".