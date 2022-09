Lielais neizlēmušo vēlētāju skaits var radīt dažādus pārsteigumus, norāda eksperts

No vienas puses JV ir premjera un valdības partija, AS savā vairākumā ir ārpus Saeimas esošu politiķu spēks, un tā premjera amata kandidāts Uldis Pīlēns, kurš, ja neskaitām viņa kādreizējo atrašanos Tautas partijā, ir jauna seja politikā. Taču savās īpašībās šie spēki ir kaut kur līdzīgi, un AS piedāvā alternatīvu klasiskajiem JV vēlētājiem, kuri ir mēreni, saprot realitāti un "nepavelkas" uz kaut kādiem nereāliem solījumiem. Tas vienmēr ir izaicinājums partijām pēc četru gadu būšanas pie varas, jo to vēlētājiem var būt sajūta, ka pēc šī laika tomēr vajag kaut ko pamainīt. Tādēļ šī konkurences līnija starp JV un AS ir ļoti interesanta, un jautājums ir, kā viņi sadalīs vēlētājus, jo atrodas vienā nišā," sacīja Rajevskis.