FOTO ⟩ Neko iepriekš paredzēt nav iespējams. "Četri uz koferiem" raibie piedzīvojumi Krētā

Tālāk grupas vadību pārņem dziedātāja Jenny May. Viņa ne vien aizved četrotni uz populārāko brokastu vietu pilsētā, bet turpat galvenajā laukumā – ielu muzikantu pavadībā – sarīko īstas dejas. Kurš ar ko būs pārī, un kā par letiņu izklaidēm teiks vietējie? Četrotne dodas uz vienu no skaistākajām salas pilsētiņām Retimno, kur bauda ekskluzīvas pusdienas. Cik tās maksās, to labāk nezināt… Tālākos notikumus nedaudz pabojā laikapstākļi - Jenny May dienas otrajā pusē Krētā sākas īsta vētra. Vai tas iztraucēs ceļotāju plānus?