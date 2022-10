Piecas Zodiaka zīmes, kuras visbiežāk krāpj savus mīļotos

Zivīm patīk pārspīlēt, izpušķot, radīt paralēlu realitāti. Tas pats notiek mīlestībā. Mazākā vilšanās partnerī, Zivis vīrieši meklē attiecības no malas. Turklāt viņi ir gatavi krāpties pat esot lieliskās attiecībās – lai tikai iegūtu papildus emocijas, saviļņojumu. Sievietēm Zivīm pastāvīgi ir nepieciešama uzmanība, viņas gaida komplimentus. Ja viņas to nesaņem no sava partnera, viņi vieglu roku iet meklēt to, ko vēlas.