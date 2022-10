FOTO ⟩ Meksikas noslēpumainajās piramīdās atrod sievietes skeletu, kurš ir tūkstoš gadu vecāks par pašu celtni

Vietējie jau sen zināja par piramīdām

No attāluma pelēkās vulkānisko iežu piramīdas un to apkārtnes akmens mūri izskatījās kā kaut kas, ko daba ir darinājusi pati. Akmeņu piramīdas, kas atradās Jaunavas ielejā, aptuveni 48 kilometru attālumā no Sanmigelas de Aljendes Meksikas centrālajā augstienē, saplūda ar sauso, izžūstošo ainavu kā nelieli kalnu masīvi.