Vidzemē parlamenta vēlēšanās pārsvaru gūst JV

Līdz šim apkopotie rezultāti liecina, ka no JV deputāta mandātus Vidzemē iegūs Krišjānis Kariņš, Ainars Latkovskis, Evika Siliņa, Hosams Abu Meri, Raimonds Čudars, Andrejs Ceļapīters un Jānis Skrastiņš, no AS - Raimonds Bergmanis, Edvards Smiltēns, Māris Sprindžuks un Česlavs Batņa, bet no ZZS - Armands Krauze, Juris Jakovins, Daiga Mieriņa un Harijs Rokpelnis.

No NA Vidzemē varētu būt ievēlēti Raivis Dzintars, Uģis Mitrevics, Jānis Dombrava un Jānis Grasbergs, no AP - Artis Pabriks un Ieva Ilvesa, no P - Kaspars Briškens un Jana Simanovska, no LPV - Ričards Šlesers un Linda Liepiņa, bet no S - Glorija Grevcova.