10 rupjākās lietas, ko cilvēki pastrādā pārtikas veikalos

5. Preču ņemšana no citu pircēju ratiņiem

Dažreiz jūs preci ieliekat ratiņos, taču vēlāk saprotat, ka tā jums tomēr nav vajadzīga. Ja jūs atrodaties tālu no īstā plaukta, ļoti vilinoša varētu šķist doma atstāt preci nejaušā vietā. Ja pārdomājat, jums tomēr būtu jānodod prece veikala darbiniekam vai kasierim, it īpaši gadījumos, ja tā ir paņemta no ledusskapja vai saldētavas!