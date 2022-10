VIDEO ⟩ Kāds autovadītājs ilgstoši vajājis lāci. Lūdz palīdzību viņa identitātes noskaidrošanā

"Video redzams, ka trenkāts tiek pusaugu lācis. Diennakts tumšajā laikā automašīnas starmešu gaisma tam radījusi maldīgu efektu it kā tas skrietu pa garu, izgaismotu tuneli. Par laimi lāci izglāba ceļa līkums, ļaujot tam apjaust, ka no šī tuneļa var tikt ārā, paskrienot sāņus nost no ceļa," lāča rīcību skaidro DAP Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode.