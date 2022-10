Ugunsgrēkā Rīgā dzīvību zaudējis cilvēks

No tiem četros gadījumos no dzīvojamām mājām bija jānoņem atrautas konstrukcijas, septiņos gadījumos koki bija nokrituši uz vieglajām automašīnām un 43 gadījumos no nolūzušiem kokiem atbrīvota ceļa braucamā daļa. Gandrīz puse no izsaukumiem saņemta no Rīgas un Rīgas reģiona, Vidzemē un Latgalē bijis pa 14 izsaukumiem.