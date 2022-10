90 gadu vecumā mirusi kantri mūzikas leģenda Loreta Linna

Citu hitu vidū ir tādas dziesmas kā "Don't Come Home A Drinkin'", "Honky Tonk Girl" un feministu himna "The Pill".

Linna pirmo reizi kantrimūzikas hitparādes pirmajā vietā nonāca 1966.gadā ar dziesmu "Don't Come Home a Drinkin' (With Lovin' on Your Mind)". Kopumā kantri hitparādes virsotnē viņa bijusi vēl 15 reizes.