VIDEO ⟩ "Aiz priekškara": Kremļa propagandisti līksmo par Krievijas iekarojumiem

Putins savā 30. septembra runā bija noskaņots ļoti kareivīgi, viņš apgalvoja, ka Krievija nekad neatdos jauniegūtās teritorijas, un kā mantru atkārtoja tēzes par Rietumu, īpaši anglosakšu, vēlmi iznīcināt Krieviju un noslaucīt to no zemes virsas. Šajā runā Putins arī oficiāli paziņoja, ka sprādzieni un noplūdes no "Nord Stream" bijis terora akts, kuru pastrādāja ASV. Tāpat Putins nāca klajā ar tādām atklāsmēm kā "Rietumi ir padarījuši veselas tautas atkarīgas no narkotikām un organizēja cilvēku medības tā, it kā viņi būtu dzīvnieki", "ASV ir vienīgā valsts, kas divreiz izmantoja kodolieročus. Starp citu viņi radīja precedentu", "ASV faktiski ir okupējusi Vāciju, Dienvidkoreju un Japānu", "Rusofobija ir rasisms".