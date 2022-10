Nedēļas horoskopi visām Zodiaka zīmēm no 10. līdz 16. oktobrim

Mazliet apgrūtināta komunikācija. Kolēģi vai darījumu partneri nesapratīs tavas idejas un vēlmes no pus vārda. Nāksies skaidrot detalizēti un pat divas vai trīs reizes. Saglabā mieru un turies tālāk no neauglīgiem strīdiem. Varbūt kaut ko arī paturi pie sevis, jo ne jau vienmēr jātēlo „patiesības ministrija”. No darba brīvajā laikā iespējamas dažādas privātās dzīves peripetijas. Nav jau tā, ka viss slikti, bet gribētos, lai ir labāk. Izrunājies ar mīļoto cilvēku, varbūt kādā svarīgā jautājumā vienkārši viens otru neesat sapratuši.