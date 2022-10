"Pret mums izturas kā pret lopiem..." Bēgļi par pieredzēto Krievijas robežpunktos pie Igaunijas un Latvijas

Necilvēcīgi apstākļi, atņem telefonus un pratina

Ukraiņu bēglis Andrejs (vārds mainīts) stāsta: "Mums bija palikusi tikai viena izeja [no nesen Krievijai pievienotajām Ukrainas teritorijām] uz Ukrainu – caur Vasiļivku Zaporižjes apgabalā. Tā tika slēgta 23. septembrī pseidoreferenduma priekšvakarā.

Vīriešus vecumā no 18 līdz 35 gadiem vairs neatbrīvoja [no reģiona]. Mēs domājām, ka viņi [Krievijas varas iestādes] pēc tam sāks grābt [mobilizēt] vīriešus sev. Mēs nolēmām negaidīt, bet doties prom. Daži nolēma doties uz Krimu, lai gan ir biedējoši atrasties Krievijā – tur ir vairāk militārpersonu nekā civiliedzīvotāju."

Viņš stāsta, ka 25. septembrī ar sievu un bērnu izbrauca no okupētās teritorijas Zaporižjas apgabalā uz Krimu un no turienes caur Sanktpēterburgu nokļuva Ivangorodā, kur satika citus bēgļus no Ukrainas.