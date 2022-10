"ReTV": Daļa 14. Saeimas deputātu varētu nesaņemt pielaidi valsts noslēpumam

Saeimas komisijas, kurās nepieciešama pielaide valsts noslēpumam ir Nacionālās drošības komisija, Ārlietu komisija, Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Lai iegūtu pielaidi, to vērtē Valsts Drošības dienests un gala lēmumu pieņem Satversmes aizsardzības birojs. Tiek norādīts, ka šogad vērtēšana būs īpaši detalizēta.

SAB ziņo – visiem Saeimas deputātiem pielaide nav nepieciešama, turklāt, par to drošības dienesti lems pēc tam, kad to pieprasīs Saeima. Bet kuri tad varētu nesaņemt šādu augstākā līmeņa pielaidi? Pieredzējis politiķis, bijušais premjers un Nacionālās drošības komisijas vadītājs Māris Kučinskis pieļāvis – tie varētu būt gandrīz vai visi no partijas Stabilitātei