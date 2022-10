VIDEO ⟩ Jelgavas novadā klaiņojoši suņi, iespējams, uzbrukuši saimniecībai. Uzņēmējai radīti 1000 eiro zaudējumi

Tētis suņus aizdzinis un turpinājis pļaut, kad aizdomājies, kur suņi devušies. Tajā mirklī viņš no kūts izdzirdējis pamatīgu troksni un steidzami turp devies. Abi suņi esot pārlēkuši elektriskajam ganam un jau plosījuši kādu vistu.

Elīnas tētis suņus padzinis un iekāpis mašīnā, lai dotos tiem pa pēdām. Viens no tiem skrēja pāri pļavai, bet otrs ieskrēja kaimiņa iežogotajā teritorijā. Elīna un viņas tētis ir pārliecināti, ka tie bijuši kaimiņa suņi.

"Bija sarunāts, ka abi tiksimies sešos no rīta. Mednieks teica, ka naktī nevienu lapsu nemanīja, bija vairākas stirnas netālu. Es aizgāju barot vistas, kad saņēmu no mednieka zvanu, ka mūsu pagalmā ir divi suņi. Viņš tos esot aizdzinis, un viņi aizskrēja uz kaimiņa māju. Tobrīd mēs vēl nenojautām, ka suņi varētu būt vainīgi vistu nokošanā, domājām, ka to dara lapsa," pastāstīja Elīna.