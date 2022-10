Līvānu novadā klīst sumbri. Īpašnieki aicināti steidzami atsaukties

Sumbrs ir bara dzīvnieks. Un lai gan tas ir zālēdājs, tomēr kā jebkurš savvaļas dzīvnieks, izjūtot apdraudējumu, var kļūt bīstams cilvēkam. Tādēļ, vērojot šo dzīvnieku, ir jāietur vismaz 30 metru distance un jāizvairās no tieša kontakta ar šo dzīvnieku. Kategoriski aizliegts dzīvnieku apzināti piebarot, jo tas sekmē dzīvnieka pierašanu pie cilvēka un uzturēšanos apdzīvotu vietu tuvumā, skaidro DAP.

Iepriekš sumbru viesošanās Latvijā tika konstatēta 2017. gadā, kad viens sumbrs ilgstoši uzturējās Dagdas novadā. Pēc speciālistu vērtējuma arī tas bija no kādas audzētavas izbēdzis sumbrs, jo nevairījās no cilvēkiem un mājlopiem.

Vēsturiski sumbrs ir bijusi Latvijas savvaļā dabiski sastopama suga, līdz ar to sumbra atgriešanās Latvijas savvaļā ir dabisks process, tiem ienākot Latvijas teritorijā no Lietuvas vai Baltkrievijas. Austrumeiropas mērogā sumbrs bija salīdzinoši bieži sastopams, tomēr intensīvās medīšanas un dzīvotņu izzušanas dēļ to populācija beidza pastāvēt 20.gadsimta sākumā.