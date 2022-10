Apstiprināta astotā Eiropas Savienības sankciju pakete pret Krieviju

Jaunās sankcijas nosaka cenu griestus Krievijas naftai, kā arī paplašina ierobežojumus preču un pakalpojumu importam no Krievijas un uz to.

Par to teikts ceturtdien Eiropas Komisijas (EK) tīmekļa vietnē publicētajā paziņojumā.

Jaunās sankcijas saglabā aizliegumu Krievijas naftas transportēšanai uz trešajām valstīm no 2022. gada decembra un Krievijas izcelsmes naftas produktu transportēšanai no 2023. gada februāra, kā arī ar transportēšanu saistīto finanšu un citu pakalpojumu sniegšanu.

Astotajā sankciju paketē iekļauts aizliegums importēt no Krievijas preces kopsummā par septiņiem miljardiem eiro. Cita starpā aizliegts ievest no Krievijas gatavo tērauda produkciju, tehniku, transporta līdzekļus, dažas ķimikālijas, apģērbu, ādu, keramiku un juvelierizstrādājumus.

To vidū it IT konsultācijas, juridiskās konsultācijas, arhitektūras un inženierijas pakalpojumi.