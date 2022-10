"Mani skolā apceļ, jo es vairs neesmu princese..." Eiropas karaļnamos štatu samazināšana

Nākot pie varas, karalis Čārlzs III jau ķēries pie savu karaliskā štata samazināšanas plānu realizēšanas. Plāns bija samazināt karaliskās ģimenes (tā saucamās firmas) apmaksāto karalisko personu skaitu no 22 uz septiņiem strādājošiem karaliskās ģimenes pārstāvjiem. Šobrīd process jau notiek. Jau karalienes Elizabetes II valdīšanas laikā punkts tika pielikts visādām diskusijām par to, ka kāds no karaliskās ģimenes firmā varētu strādāt "uz pusslodzi", kā, šķiet, bija plānojuši princis Harijs un viņa sieva Megana. Nebūs – teica karaliene, vai nu iekšā, vai ārā!