Kāpēc Latvijas veikalos vēl atrodamas Krievijā un Baltkrievijā ražotās preces?

Veikalu tīkla "Mego" valdes loceklis Igors Šihmans aģentūrai LETA sacīja, ka "Mego" vēl līdz šim brīdim turpina veikt izmaiņas preču piegādātāju klāstā. Patlaban preces no Krievijas un Baltkrievijas veikalos aizņem mazāk nekā 2% no apgrozījuma, un no tām vairāk nekā 60% preču tiek iztirgotas uz atlaidēm.