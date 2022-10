"De Facto": Jaunās koalīcijas veidošanas līkloči

Latvijas Televīzijas raidījums "De facto" vēsta, ka talkā nāk gan argumenti par ideoloģiskajām domstarpībām, gan aritmētika, jo 54 deputātu atbalstītai valdībai Saeimā būšot 8 balsu vairākums, gan arī metaforas par to, ka visstabilākais galds esot uz trim kājām. Viena no šīm kājām – AS – gan ir visai nesen saskrūvēta vai salipināta kopā no četrām dažāda materiāla sastāvdaļām.