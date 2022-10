"Biju laimīgs, ka spēju tikt prom." Čehu hokeja zvaigzne par laiku okupantu līgā

Līdz ar to darba meklējumos nonāca šo abu klubu hokejisti, tai skaitā arī Sklenička, kuram ar Helsiku komandu bijis vēl divu sezonu līgums.

"Sapratu, ka "Jokerit" KHL vairs nespēlēs. Tāpēc meklēju jaunu klubu. Šķiršanās no "Jokerit" nebija bez problēmām. Kā jutos, kad pienāca laiks aiziet? Bija smagi. Man līgumā ar "Jokerit" bija atlikuši divi gadi. Tieši tāpēc šķiršanās arī nebija vienkārša. Bet tobrīd biju laimīgs, ka spēju tikt prom," sacījis Sklenička.

"Katru sezonu kaut kas atgadījās. Pirmajā gadā sākās koronavīruss. Arī otrajā sezonā vēl bija kovids. Līdz ar to mēs "play-off" spēles aizvadījām tālu no mājām. Un tad trešajā gadā sākās karš. Līdz ar to tas bija vilšanās pilns laiks," par KHL pavadītajām sezonām izteicies Sklenička.