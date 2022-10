Okupantu raķešu triecienos Ukrainā bojā gājuši vismaz 14 cilvēki, 97 ievainoti

"Faktiski šī kopš 24. februāra ir otrā reize, kad bijusi tik vērienīga apšaude, bet no kritiskās infrastruktūras viedokļa tā, šķiet, ir pati lielākā apšaude mūsdienu vēsturē," nacionālā telemaratona ēterā sacīja ministrs.

Zināms, ka Ukrainai uzbrukts ar augstas precizitātes raķetēm. Raķetes "Х101" un "Х555" izšautas no stratēģiskajiem bumbvedējiem no Kaspijas jūras reģiona. Uzbrukumā pielietotas raķetes "Kaļibr", kas izšautas no Melnās jūras, "Iskander", "S-300" un "Tornado".