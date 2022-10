Gada inflācija Latvijā šogad vēl var sasniegt arī 25%, prognozē banku analītiķi

Diezgan cerīgi izskatās arī gāzes tirgus, vēsta Strautiņš. Pirmdien cena piegādei pēc mēneša nokritās līdz 153 eiro par MWh, kas ir zemākais līmenis kopš 1.jūlija. Oktobra pirmajās dienās no 336 eiro līdz 269 eiro par tonnu nokritusies ogļu cena Eiropā, tā ir zemākā cena kopš maija sākuma. Pirms dažām dienām pasauli sabiedēja OPEC lēmums par ražošanas samazināšanu, tā ietekme ir jūtama, bet nav milzīga. Naftas cenas pacēlās apmēram par desmito daļu, kas nozīmē degvielas cenu kāpumu patērētājiem par apmēram 5%.

Inflāciju samazinoši ietekmēs arī valsts atbalsta pasākumi, daži no tiem būs ļoti nozīmīgi, pauž Strautiņš. Piemēram, no 1.oktobra pirmajām 100 kilovatstundām (kWh) (tātad vairāk nekā pusei no vidējās mājsaimniecības elektrības patēriņa) būs fiksēta cena jeb 16 centi par kWh.