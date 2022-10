Krievu oligarha superjahta manīta Honkongā, bet konfiscēt to varētu nebūt tik vienkārši

"Nord" ir viena no greznākajām jahtām pasaulē, un tiek lēsts, ka tā ir vairāk nekā 500 miljonus eiro vērta. Tai ir seši klāji, peldbaseins, garāža zemūdenei, 20 apartamenti un divi helikopteru nolaišanās laukumi.

Tiek uzskatīts, ka tās īpašnieks ir Krievijas miljardieris Aleksejs Mordašovs - viens no Krievijas bagātākajiem cilvēkiem un diktatora Vladimira Putina sabiedrotais.

"Ķīnu un līdz ar to Honkongu var uzskatīt par vienu no atlikušajiem "drošajiem patvērumiem" krieviem, lai izvairītos no sankcijām, ko noteikušas vairākas pasaules valstis," medijam "Vice" sacīja starptautiskās kuģniecības un resursu drošības konsulāra "I. R. Consilium" izpilddirektors Īans Ralbijs.