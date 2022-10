"Melnās jūras flote pusstundā pazustu." Politikas analītiķis atklāj, kāda būtu ASV atbilde Putina īstenotam kodoltriecienam

Oktobrī Eiropas Savienība (ES) apstiprināja astoto sankciju paketi pret Krieviju. Jaunās sankcijas nosaka cenu griestus Krievijas naftai, kā arī paplašina ierobežojumus preču un pakalpojumu importam no Krievijas un uz to. Iekļauts arī aizliegums importēt no Krievijas preces kopsummā par septiņiem miljardiem eiro.