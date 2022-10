Zināms Latvijas florbola valstsvienības sastāvs dalībai pasaules čempionātā

Valstsvienības sastāvā ir iekļauti divi vārtsargi, septiņi aizsardzības spēlētāji un vienpadsmit uzbrucēji. Vislielākā pārstāvniecība no vietējiem klubiem izlasē ir čempionvienībai Cēsu "Lekringam" - četri spēlētāji. Pa trim florbolistiem ir no "Lielvārde/Fat Pipe" un "Talsu NSS/Krauzers", divi no "Ķekavas", bet pa vienam no Kocēnu "Rubenes" un "Valmieras" komandām. Vēl seši pieteikumā iekļautie florbolisti spēlē ārvalstu klubos.