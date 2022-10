Atomkara draudi un biedējoši rēķini. Kā nesajukt prātā?

Ne visi ir sajukuši prātā

To pašu apmēram piekopju tagad – koncentrējos uz darbu, uzmundrinu mājās sievu. Cits teiktu, ka ignorēju. Un viņam būtu taisnība.

Mēs praktiski neskatāmies kopā ziņu kanālus internetā un nepārrunājam politiskās lietas. Ļoti, ļoti, ļoti minimāli. Viņa skatās pirms gulētiešanas angļu jūtubes ziņas (BBC, CNN etc.) Es par to "besos", bet neko īpaši arī nesaku. Jo pats patērēju tikpat daudz info par un ap karu, taču no citiem avotiem.