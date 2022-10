Kāpēc partijām ar koalīcijas veidošanu iet sarežģītāk nekā gaidīts? Skaidro politoloģe

Vaicāta, cik liela viņas skatījumā ir iespēja, ka partijas spēs vienoties par kādu no pagaidām izvirzītajiem koalīcijas sastāviem - ar vai bez "Progresīvajiem", politoloģe sacīja, ka pagaidām to vēl neviens nevar paredzēt.

"Jautājums ir par to, kurš un pie kādiem nosacījumiem būs gatavs atkāpties no savas pozīcijas," pauda Metla-Rozentāle, skaidrojot - vai nu "Jaunajai vienotībai" (JV) ir jāatkāpjas no savām pozīcijām, piekrītot, ka "Progresīvie" netiek ņemti valdībā, vai arī jāatkāpjas ir Nacionālajai apvienībai (NA) un "Apvienotajam sarakstam" (AS) tomēr pieļaujot "Progresīvo" dalību.