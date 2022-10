FIFA maksās "kaudzi naudas" kompensācijās futbola klubiem

No kopējā FIFA budžeta tiks atlikta iepriekšminētā summa, lai nosegtu futbola klubu zaudējumus, kamēr to spēlētāji sacentīsies Pasaules kausā.

Tāpat izmaksājamā summa arī būs atkarīga no tā, cik spēlētāji no katra kluba dosies palīgā valstsvienībā, un cik tālu izlases būs tikušas. Jebkurš klubs, kurā spēlētājs būs bijis reģistrējies divus gadus pirms Pasaules kausa finālturnīra, būs tiesīgs saņemt daļu no kompensācijas summas.