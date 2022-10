Piecas Zodiaka zīmes ar sarežģītāko raksturu

Galvenā atšķirība no pārējām Zodiaka zīmēm ir tā, ka Vēžiem patīk pašiem izvēlēties, nevis tikt izvēlētiem. Lai tuvinātos Vēzim, jums būs jābūt pacietīgam. Būs vajadzīgi arī ļoti spēcīgi argumenti, ka tieši jūs esat pelnījuši būt viņiem blakus. Vēži vēlas, lai viss ir skaisti, viņi mīl ģimenes pavardu, mīl visu darīt kopā. Egoisms pārī ar Vēžiem ir kļūda! Šīs Zodiaka zīmes pārstāvji biežāk ir sabiedriski cilvēki, kuriem ir svarīgi apmeklēt dažādus pasākumus, aicināt viesus, ar to būs jārēķinās. Lai izvairītos no problēmām attiecībās, ir ļoti svarīgi atbalstīt viņu it visā.