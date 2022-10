Policija brīdina – krāpnieki kļuvuši vēl "radošāki". Jau izkrāpti 45 000 eiro

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē šā gada oktobrī ir uzsākti trīs kriminālprocesi par izkrāptiem naudas līdzekļiem - 45 000 eiro no iedzīvotāju banku kontiem.

Šā gada oktobrī Ventspils iecirknī vērsies kāds vīrietis, kurš laika posmā no augusta beigām līdz septembra sākumam saņēmis zvanus no krāpniekiem. Sākotnēji viņam piezvanīja persona, kura sacīja, ka esot Valsts drošības pārstāvis. Zvanītājs apgalvojis, ka viņa kriptokontā tiek veiktas finanšu darbības, kā rezultātā viņam veidojas nodokļu parāds valstij. Lai to atrisinātu, nepieciešams veikt atsevišķas darbības.