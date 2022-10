"Izšķirts un skaidrs." Dzintars komentē koalīcijas veidošanu

Taujāts par iespējamām tālākām sarunām, politiķis norādīja, ka neizslēdz arī iespēju par NA un AS tālākām konsultācijām.

Dzintars pastāstīja, ka NA informēja "kolēģus AS", ka NA nevarēs atbalstīt viņu ieceri par jaukto vēlēšanu sistēmu. Reizē AS ir ļoti pamatoti argumenti par vajadzību uzlabot krīzes vadības sistēmu valstī, atzīmēja NA politiķis.

Pēc 14.Saeimas vēlēšanām koalīcijas veidošanas sarunās galvenais domstarpību jautājums ir par to, cik partneriem būtu jāietilpst jaunajā valdībā un koalīcijā. Sarunu vadītāja JV uzskata, ka koalīcijā jābūt četriem politiskajiem spēkiem - JV, AS, NA un arī "Progresīvajiem", turpretim AS un NA "Progresīvos" koalīcijā redzēt nevēlas.