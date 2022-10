"Progresīvie" sarunā ar "Apvienoto sarakstu" pārrunājuši partijas iespējamo pienesumu valstij krīzes apstākļos

"Progresīvo" līderis pauda, ka partija turpinās būt daļa no koalīcijas veidošanas procesa.

"Progresīvie" iepriekš aicināja AS pārstāvjus arī uz formālu sarunu klātienē, taču viņi šobrīd nepiekrīt šādai tikšanās formai, sacīja Briškens.

Kā ziņots, ceturtdien notika AS un "Progresīvo" līderu saruna. Tā nebija plānota kā partiju delegāciju tikšanās, bet kā saruna ierobežotākā līderu lokā. Tā kā AS neatbalsta valdības veidošanu ar "Progresīvajiem", tad sarunā tika pārrunātas sadarbības iespējas Saeimā.

Pēc 14.Saeimas vēlēšanām koalīcijas veidošanas sarunās galvenais domstarpību jautājums ir par to, cik partneriem būtu jāietilpst jaunajā valdībā un koalīcijā. Sarunu vadītāja JV uzskata, ka koalīcijā jābūt četriem politiskajiem spēkiem - JV, AS, NA un arī "Progresīvajiem", turpretim AS un NA "Progresīvos" koalīcijā redzēt nevēlas.