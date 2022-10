Turcija ievieš cietumsodu par "viltus ziņām"

Jaunais likums sastāv no 40 grozījumiem, un par katru no tiem bija vajadzīgs atsevišķs balsojums. Šo likumu ierosināja Erdogana labēji konservatīvā Taisnīguma un attīstības partijai (AKP), bet galvenie opozīcijas grupējumi bija pret to.