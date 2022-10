FOTO ⟩ Kā nepazaudēt pilsētu 80 gados. Itālijas plāns izglābt Venēciju no grimšanas

Venēcija ir pilsēta, kas uzbūvēta uz aptuveni 120 salām, ko šķērso 177 kanāli, un vislabāk to var iepazīt izstaigājot. Pilsētu caurvij 391 tilts. Venēcija ir gluži kā ūdens labirints, pilna ar maziem celiņiem un ieskautiem laukumiem, slēptiem muzejiem un nošķirtām, gadsimtiem senām baznīcām, taču, ja netiks veikti radikāli pasākumi, pilsētas dienas varētu būt skaitītas.

Tas nebūt nav pārspīlējums: Venēcijai draud pavisam reāls risks - jūra to var noskalot no zemes virsmas. Sliktākajā gadījumā pilsēta varētu pazust jau 2100. gadā. Daudzas no tās ēkām grimst vai tās bojā kuģu saceltie viļņi. Turklāt pilsētu regulāri pārpludina tūristi, bet vietējo iedzīvotāju skaits pastāvīgi samazinās.