Tiesībsargs saskata cilvēktiesību riskus pašreizējā Valsts aizsardzības dienesta likumprojekta redakcijā

Tiesībsargs vērš uzmanību uz to, ka likumdevējam jābūt godīgam un atklātam pret sabiedrību, skaidri un konkrēti tā jāinformē, ka personu iespējas izvēlēties konkrētu VAD izpildes veidu būs atkarīgas no Nacionālo bruņoto spēku regulāro spēku iespējas nokomplektēt to vienību sastāvu.