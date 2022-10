"Izmantoja 100 skrūves, lai noturētu plāksnes sejā." Vīrietis, kurš salauza visus sejas kaulus

Kādam vīrietim ASV nācās iepazīt sevi no jauna - viņš nokrita no deviņu metru augstuma, salaužot katru sejas kaulu. Viņš atzīst, ka vairākus mēnešus nespēja skatīties spogulī un pēc operācijām izcieta lielas sāpes, raksta laikraksts "The Guardian".